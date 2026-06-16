Come ogni lunedì, ecco il sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana nel corso del TgLa7: i risultati clamorosi.

Sondaggi Mentana, clamorosi risultati: c’è l’aggancio di Vannacci alla Lega

Nel corso del suo TgLa7, Enrico Mentana, come ogni lunedì, ha proposto il sondaggio Swg. Se le elezioni politiche fossero ora, chi vincerebbe? Ci sono cambiamenti, il dato che colpisce di più è quello di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci che cresce di mezzo punto di percentuale, agganciando così la Lega di Matteo Salvini al 5,3%, in calo dello 0,3%.

E gli altri? Ecco tutti i risultati del sondaggio.

Sondaggi Mentana: ecco tutti i risultati

Come abbiamo visto, dal sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana come ogni lunedì nel corso del TgLa7 Roberto Vannacci ha raggiunto la Lega di Matteo Salvini al 5,3%. Fratelli D’Italia resta sempre il primo partito anche se in calo dello 0,4%, si trova oggi al 27,9%, in netto vantaggio dunque sul PD dato al 22,1% e in crescita dello 0,1%.

Il Movimento Cinque Stelle perde invece lo 0,2% e si trova ora al 13,3%. Infine Forza Italia è in crescita di due decimali, è arrivato al 7,2%. Poi troviamo Avs al 6,5%, Italia Viva al 2,4%, Azione al 3,5%, +Europa all’1,6% e Noi Moderati all’1,1%. Ora! è all’1%.