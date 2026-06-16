In anteprima il video di "Danzel" di DJ Samuel Kimkò

Milano, 16 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Danzel” il singolo estivo di DJ Samuel Kimkò, anche in Extended version, in radio e disponibile in digitale, pubblicato da Revamp Records.”Danzel” nasce per proseguire il filone che ogni estate ci accompagna con Dj Samuel Kimkò ed è un mix di musica pop dance latina dove è stato lasciato spazio in quasi la totalità al cantato (in parte in lingua latina e in parte francese) con delle parti molti incalzanti e ritmate nel cantato maschile per poi aprire nel ritornello con il coro dei bambini, marchio di fabbrica spesso usato nelle produzioni di Samuel.

Il brano strizza l’occhio all’estate con un cantato fresco e coinvolgente adatto da ascoltare sotto l’ombrellone, ma è pronto a farti ballare in tutte le dancefloor europee e non solo.Samuel Kimkò, nome d’arte di Samuele Cacelli, è un DJ, produttore e arrangiatore originario di San Vincenzo, in Toscana. È conosciuto soprattutto nel panorama Latin Dance ed elettronico italiano e internazionale.