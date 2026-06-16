Dott. Marco Cosimi tra i TOP 50 dell'Healthcare 2025-2026: la proctologia rigenerativa rivoluziona la cura di fistole, ragadi e prolassi

La sua ricerca su esosomi, microRNA e cellule staminali mesenchimali apre nuove frontiere per i pazienti con recidive chirurgiche e gli è valsa tale prestigiosa nomination.

Chi è il Dott. Marco Cosimi, il chirurgo proctologico premiato da New Pharma

Il Dott. Marco Cosimi è un chirurgo specializzato in Chirurgia Generale, Vascolare ed Urologia con oltre 35 anni di esperienza ospedaliera, formatosi nelle principali scuole chirurgiche di Roma. Nel 2026, la piattaforma internazionale del Ministero della Salute “New Pharma”, business community presente inoltre in 125 paesi, lo ha inserito tra i 50 professionisti più innovativi d’Italia e segnalato da una giuria di professionisti specializzati, finalista unico per l’innovazione dell’healthcare, segnalando il suo nome anche nel prestigioso albo d’oro TOP 50 2025-2026.

Il riconoscimento premia un approccio che rompe con la tradizione della proctologia esclusivamente e classicamente chirurgica, andando ad integrare la chirurgia funzionale della pelvi con tutte le svariate qualità più attuali della moderna medicina rigenerativa e così sfruttando le ampie capacità biologiche di guarigione del paziente stesso.

Proctologia rigenerativa: la strategia terapeutica del metodo Cosimi

Al centro dell’innovazione riconosciuta su New Pharma vi è lo sviluppo di una strategia terapeutica rigenerativa basata su terapia staminale autologa e sulla modulazione molecolare tramite growth factors, esosomi e microRNA delle piastrine e dei globuli bianchi autologhi dei pazienti proctologici.

Il Dott. Cosimi ha anche sviluppato la tecnica innovativa TRAP-H, registrata con marchio sanitario presso il Ministero dello Sviluppo Economico Italiano fin dal 2019, dedicata al trattamento dei prolassi rettali e multiorgano recidivi agli interventi chirurgici. La tecnica sfrutta i growth factors liberati in vivo dalle cellule infiammatorie dei plessi anorettali varicosi e flebitici del paziente operato.

Esosomi e microRNA, la frontiera biologica per fistole anali, ragadi e prolassi recidivi

Il cuore dell’innovazione segnalata dall’albo d’oro TOP 50 risiede nell’impiego terapeutico degli esosomi del paziente, ossia microvescicole prodotte da cellule staminali mesenchimali, leucociti e piastrine, capaci di veicolare miliardi di molecole di microRNA autologo nei tessuti danneggiati.

Il microRNA è un RNA non codificante di 18–25 nucleotidi, presente in circa 2.500–3.000 copie per cellula. La sua funzione è paragonabile a un sistema di semafori del traffico genetico. Un singolo microRNA può modulare più geni contemporaneamente, e più microRNA possono convergere sullo stesso bersaglio. L’importanza di questi meccanismi biologici è stata confermata dal Premio Nobel per la Medicina e Fisiologia 2024.

Grazie al potente effetto antinfiammatorio e modulatore degli esosomi, patologie complesse come fistole anali ampie e cronicizzate e ragadi croniche dolorose possono beneficiare di una guarigione biologica senza cicatrici retraenti, con riduzione delle complicanze e recidive chirurgiche.

Come funziona il trattamento nei centri del Dott. Cosimi

Nei centri diretti dal Dott. Marco Cosimi, le cellule staminali mesenchimali e il PRP di terza generazione vengono sottoposti a termo-foto-attivazione a variabili lunghezze d’onda luminose, in ambiente sterile a temperatura controllata. L’obiettivo è stimolare il lavoro energetico mitocondriale e moltiplicare la produzione degli esosomi cellulari.

Attraverso un semplice prelievo ematico autologo, senza necessità di prelievo di tessuto adiposo sottocutaneo, la stimolazione meccanica del citoscheletro e centrifugazioni iperselettive del plasma piastrinico consentono di potenziare l’attività mitocondriale piastrinica, ottenendo miliardi di esosomi ricchi di microRNA anche dalle piastrine e dai leucociti e non solo dalle cellule staminali.

Il risultato è una “super PRP” stabilmente introdotta nella pratica clinica per il trattamento delle fistole anali complesse e delle ragadi anali croniche recidive ad altri trattamenti.

L’evoluzione della chirurgia

L’approccio del Dott. Cosimi non si pone in contrasto con la chirurgia tradizionale, ma la integra. L’obiettivo è ridurre progressivamente l’invasività dei trattamenti, rendere il microRNA sempre più concentrato e iniettabile ad alte dosi, e favorire l’autoriparazione tissutale attraverso la naturale comunicazione cellulare.

Una prospettiva concreta sopratutto per i pazienti con non infrequenti recidive chirurgiche da interventi per ragadi anali, prolassi emorroidari e fistole anali. Una proctologia che guarda al futuro con la biologia al servizio della proctologia e della guarigione.

Per informazioni: info@metodocosimi.it