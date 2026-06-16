La forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione, le autorità hanno avviato le verifiche per accertare eventuali conseguenze.

Un forte terremoto ha colpito l’isola indonesiana di Sulawesi, riportando l’attenzione sulla vulnerabilità sismica di una delle aree più attive del pianeta. La scossa, di magnitudo 6.7, è stata avvertita in diverse zone dell’isola.

Un’area ad alta attività sismica nella Cintura di Fuoco del Pacifico

L’Indonesia è uno dei Paesi più esposti ai fenomeni sismici e vulcanici perché si trova lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, una vasta area caratterizzata dalla presenza di numerose faglie attive.

Nel territorio indonesiano si verificano ogni anno migliaia di terremoti, anche se la maggior parte presenta una magnitudo contenuta e non provoca conseguenze rilevanti.

L’isola di Sulawesi ha già vissuto eventi sismici particolarmente gravi in passato. Nel gennaio 2021, un terremoto di magnitudo 6.2 nella zona di Mamuju provocò almeno 100 vittime e spinse migliaia di persone a rimanere all’aperto per diversi giorni, nel timore di nuove scosse.

Più recentemente, un sisma di magnitudo 7.4 verificatosi nel Mar delle Molucche, tra le isole di Maluku e Sulawesi, aveva causato una vittima nella provincia di Sulawesi settentrionale e portato all’emissione di un allarme tsunami per l’Indonesia e le Filippine meridionali.

Terremoto di magnitudo 6.7 a Sulawesi: forte scossa avvertita sull’isola in Indonesia

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.7 ha interessato oggi, martedì 16 giugno, l’isola indonesiana di Sulawesi. Il sisma è stato registrato alle 11:27 ora locale, corrispondenti alle 5:27 in Italia, ed è stato percepito con particolare intensità in diverse aree dell’isola. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e del United States Geological Survey (Usgs), l’epicentro è stato individuato a circa 43-47 chilometri da Palu, una delle principali città dell’isola con circa 390mila abitanti. La profondità del punto di origine del terremoto, l’ipocentro, è stata stimata tra i 10 e i 18 chilometri sotto la superficie terrestre.

Dopo la scossa principale è stato rilevato anche un movimento tellurico successivo di magnitudo 5.2. Molti residenti di Palu sono usciti dalle abitazioni per precauzione, ma nelle ore immediatamente successive non sono state diffuse informazioni relative a vittime o danni significativi a edifici e infrastrutture. Il terremoto, avvenuto in una zona montuosa dell’entroterra di Sulawesi, non ha provocato l’attivazione di un allarme tsunami.

📹 Vídeo | 🇮🇩 #Terremoto de la Isla #Sulawesi, #Indonesia [6.7 Mw – BMKG] Momento exacto del #sismo en el interior de un recinto ubicado en la Universitad Tadulako en #Palu, Sulawesi Central (a 43 km del epicentro). => Se observan sacudidas localmente violentas en el escenario,… pic.twitter.com/cRqV8qGV7M — SASSLA (@SasslaMx) June 16, 2026