La terra trema ancora in Italia. Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata nella giornata di ieri, mercoledì 10 giugno 2026: ecco i dettagli.

“Trema tutto”, scosse di terremoto in Italia: paura durante la notte

Per diverse ore è andato avanti uno sciame sismico con epicentro vicino al confine con la Liguria, tra Bedonia e Tornolo, in provincia di Parma.

La terra ha tremato anche nella notte con diverse scosse, una di magnitudo 2.1 verso l’1.30, un’altra di magnitudo 1.7 a mezzanotte e quaranta, e un’altra di magnitudo 1.6 alle 02.15. La scossa più forte è stata però registrata nella mattinata di ieri, 10 giugno 2026.

Terremoto stanotte a Parma: ieri il sisma di magnitudo 3.4 avvertito anche in Liguria

Come visto nella notte si sono susseguite diverse lievi scosse di terremoto nel Parmense. Ieri mattina, 10 giugno 2026, invece è stata registrata una scossa più forte, di magnitudo 3.4, intorno alle ore 10.30, sempre al confine tra Emilia-Romagna e Liguria. La scossa è stata avvertita sia in provincia di Parma che in alcune zone della Liguria, come segnalato anche da diversi cittadini sui social.

Fortunatamente non si registrano danni né a persone né a cose.