Un terremoto in Italia ha riacceso l’attenzione sullo sciame sismico in corso, dimostrando come i movimenti del suolo possano manifestarsi anche in periodi di apparente calma. Gli esperti sottolineano l’importanza di monitorare costantemente l’attività sismica per prevenire rischi e preparare adeguate misure di sicurezza, anche quando le scosse sembrano di lieve entità.

Terremoto in Italia, sciame sismico dopo la scossa 3.5: 17eventi in sole tre ore

La terra torna a tremare nell’area dei Campi Flegrei con una scossa di magnitudo 3.5, con epicentro nella zona di Pisciarelli, nei pressi della Galleria Solfatara della Tangenziale. L’evento principale ha innescato una sequenza di scosse ravvicinate: nelle tre ore successive del 28 febbraio, sono state rilevate altre 17 oscillazioni, molte di lieve intensità e non percepite dalla popolazione, mentre sei hanno superato magnitudo 1, tra cui una di 2.3 pochi minuti dopo il terremoto principale e una di 1.4 nel primo pomeriggio. L’ultima scossa, pari a 1.2, testimonia che l’attività sismica è ancora in corso. Gli ipocentri, localizzati tra 1 e 3 chilometri di profondità, rispecchiano il comportamento tipico dei Campi Flegrei, dove il fenomeno del bradisismo e la pressione dei fluidi sotterranei generano frequenti sciami superficiali.

Terremoto in Italia, sciame sismico dopo la scossa 3.5: monitoraggio e misure di sicurezza

Subito dopo la scossa più intensa, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi, coinvolgendo Regione Campania, Protezione Civile, Città Metropolitana e i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, insieme a forze dell’ordine e vigili del fuoco. Contestualmente, a Bacoli è in allestimento una nuova area di attesa per la popolazione, con il supporto della Protezione Civile regionale, nell’ambito delle misure preventive legate al bradisismo. Le verifiche successive hanno escluso criticità strutturali e situazioni di emergenza, mentre l’attività dei sismografi continuerà a fornire aggiornamenti costanti sull’evoluzione del fenomeno.