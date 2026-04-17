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Milano, Palazzo Marino come nuovo dopo il restauro firmato da Tod's

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Dopo 16 mesi si sono conclusi i lavoro di restauro dello storico edifico nobiliare in Piazza della Scala.

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Si sono conclusi dopo 16 mesi i lavori di restauro di Palazzo Marino a Milano, donati dal gruppo Tod’s. L’edificio nobiliare situato in Piazza della Scala è come nuovo.

Milano, Palazzo Marino torna a brillare: dopo il restauro è come nuovo

Palazzo Marino a Milano è tornato a brillare. Dopo 16 mesi di lavori di restauro, donati dal gruppo Tod’s, lo storico edificio è come nuovo.

A 40 anni dall’ultimo restauro, il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala e il patron di Tod’s, Diego Della Valle, hanno appunto annunciato la conclusione dei lavori, che erano cominciati nell’aprile del 2024 e si sono conclusi nel settembre del 2025. L’intervento è costato circa 2,3 milioni di euro e ha riguardato 7.500m quadrati di facciate interne ed esterne, con operazioni di pulitura, consolidamento e protezione.

Milano, Palazzo Marino come nuovo dopo il restauro: “Questa è la casa dei milanesi”

C’è grande soddisfazione da parte del sindaco di Milano Beppe Sala dopo la fine dei lavori di restauro, firmati dal gruppo Tod’s, a Palazzo Marino. Ecco le sue parole: “questa è la casa dei milanesi, ma è anche un monumento storico e l’ultima ristrutturazione era stata fatta negli anni Ottanta, quindi ce ne era bisogno.

Ma con le nostre ristrettezze di bilancio era un pò difficile, per cui mi è venuta questa idea di chiamare Diego Della Valle e l’operazione è stata fatta bene, anche con garbo rispetto alla sponsorizzazione e nel rispetto dei tempi.” Queste invece le parole del patron di Tod’s, Diego Della Valle:Mi sono sentito onorato di fare una cosa così in una città che per me è una seconda patria, direi che Milano per me è la città d’elezione e contribuire al restauro del Comune è un segno tangibile di come ci sentiamo riconoscenti nei confronti di questa città.”