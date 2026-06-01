TerrUna forte scossa di terremoto di magnitudo elevata, 6.2 della scala Richter, é stata registrata al largo della Calabria con segnalazioni anche alle regioni vicine. Un sisma estremamente intenso, tra i più forti verificatisi in quest’area della penisola da lungo tempo a questa parte. La scossa è avvenuta alle 0.12 e ha avuto un ipocentro molto importante, oltre 250 km di profondità come segnalato da Ingv.

Terremoto costa Calabra, magnitudo 6.2: aggiornamenti Ingv

Sono innumerevoli le segnalazioni da parte di cittadini che hanno distintamente avvertito la scossa di terremoto registrata poco dopo la mezzanotte del 2 giugno lungo la Costa Calabra. Un sisma molto intenso, M 6.2 seppur altrettanto profondo (250 km di profondità in mare) che ha fatto temere il peggio.

Il terremoto avvenuto al largo della costa tirrenica è stato avvertito in gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio Calabria ma non solo. La scossa è stata registrata a 41 chilometri da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 chilometri da Catanzaro. Segnalazioni sono arrivate anche da Napoli e da alcuni comuni dell’area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano.

Altre segnalazioni sono giunte dalla Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria. Sono stati immediatamente avviati i controlli per verificare eventuali danni a cose o persone che, al momento, non risulterebbero.