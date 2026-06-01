Documenti Mandelson: cosa emerge dalla seconda tranche di file

Una nuova ondata di documenti pubblicati sul caso Peter Mandelson riporta alla luce messaggi, critiche interne al governo di Keir Starmer e dettagli sul processo di security vetting , offrendo uno sguardo sui rapporti che hanno preceduto il licenziamento dell'ambasciatore a Washington.

Il rilascio di oltre mille pagine di documenti relativi alla nomina e alla breve permanenza di Peter Mandelson come ambasciatore britannico a Washington ha acceso un nuovo dibattito pubblico. I fascicoli rivelano scambi di messaggi, valutazioni critiche sull’operato dei vertici del governo e dettagli sulle pratiche di security vetting che avevano accompagnato la sua nomina.

Questa ricostruzione riassume i punti salienti emersi dalla seconda tranche di file pubblicati dal governo, mantenendo i fatti chiave: la nomina, le tensioni interne, i contatti istituzionali e l’epilogo che ha portato al suo licenziamento nell’ambito dello scandalo legato a Jeffrey Epstein.

Le comunicazioni interne e le critiche al governo

I documenti mostrano come Mandelson non si sia limitato a svolgere mansioni protocollari, ma abbia inviato osservazioni pungenti su esponenti di primo piano dell’esecutivo.

In messaggi privati indirizzati a figure come Pat McFadden, l’ex ambasciatore ha definito posizioni e comportamenti di ministri come Ed Miliband e Rachel Reeves con toni critici, sollevando dubbi sulla coesione e sulla strategia del team di Keir Starmer.

Giudizi su singoli ministri

Secondo i file, Mandelson ha censito episodi politici e divergenze, commentando ad esempio mosse di politica energetica e la gestione delle risorse per il welfare.

Le osservazioni includono valutazioni sulla mancanza di una chiara argomentazione economica e preoccupazioni su scelte fiscali che, a suo avviso, avrebbero privilegiato soluzioni a breve termine a scapito della crescita nel lungo periodo.

Vetting di sicurezza e contatti esterni

Un capitolo significativo riguarda la procedura di veting che avrebbe dovuto garantire l’idoneità di Mandelson a gestire informazioni sensibili. I documenti descrivono richieste di elenchi di contatti esteri e il disagio dell’ex ambasciatore nel dover elencare “ogni nazionalità” con cui era entrato in contatto. I funzionari di UK Security Vetting (UKSV) avrebbero consigliato di concentrarsi su relazioni recenti o personali, mentre funzionari del Foreign Office suggerivano di fornire una lista per “mettere tranquilli” i verificatori.

Accesso a materiale classificato e incontri con i servizi

I file indicano che, pur non avendo formalmente ottenuto la Developed Vetting, Mandelson ebbe accesso a documenti ad alta classificazione su base discrezionale grazie al suo status nel Privy Council. Vengono inoltre documentati incontri con alti funzionari dell’intelligence, tra cui colloqui richiesti con il capo dell’MI6 e il responsabile dei gadget, oltre a scambi con dirigenti della difesa nucleare e con il direttore dell’agenzia che poi avrebbe rivisto elementi relativi alle accuse connesse a Epstein.

Gestione delle relazioni esterne e controversie mediatiche

I documenti rivelano anche l’impegno di Mandelson nel modellare rapporti esterni e incontri strategici. Tra le email ci sono proposte per organizzare un incontro tra il primo ministro e personaggi del mondo tecnologico, oltre a suggerimenti su come comunicare temi sensibili come l’intelligenza artificiale in conferenze internazionali.

Parallelamente emerge frustrazione per fughe di notizie durante le negoziazioni commerciali con gli Stati Uniti: secondo le comunicazioni, il No. 10 avrebbe temporaneamente escluso il Department for Business and Trade dalle conversazioni per limitare il rischio di briefing ai giornali che potessero pregiudicare un accordo in fase di definizione.

Crisi finale: media e consigli contrari

Alla vigilia del licenziamento, funzionari di alto rango avevano consigliato a Mandelson di evitare interviste potenzialmente dannose sul tema Epstein. Nonostante gli avvertimenti, l’escalation mediatica con riferimenti a nuove email e ricostruzioni giornalistiche ha portato alla sospensione del suo incarico e al successivo avvio di un’indagine di polizia. Mandelson è stato licenziato come ambasciatore a Washington e successivamente arrestato, pur non essendo stato formalmente incriminato: i suoi legali dichiarano che collabora con le autorità e mira a chiarire la propria posizione.

Implicazioni politiche e riflessioni

Le rivelazioni contenute nella seconda tranche di file hanno generato interrogativi politici rilevanti: da un lato, la capacità del governo di valutare nel dettaglio le relazioni pregresse dei suoi rappresentanti; dall’altro, le dinamiche interne che emergono da messaggi privati tra esponenti politici. La pubblicazione intensifica il dibattito su come vengano condotte le verifiche di sicurezza e su quanto influente possa risultare una singola figura politica all’interno della macchina di governo.

In sostanza, i documenti non solo raccontano il percorso che ha portato alla controversia attorno a Mandelson, ma offrono anche uno spaccato delle tensioni e delle procedure che regolano la nomina e il controllo dei rappresentanti britannici all’estero. Le implicazioni continueranno a influenzare il confronto pubblico sulle pratiche di nomina e sull’appropriatezza dei controlli imposti ai candidati a ruoli sensibili.