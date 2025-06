Elon Musk cita Trump e la sua presenza negli "Epstein Files" il Presidente degli Stati Uniti potrebbe avere ripercussioni in futuro.

Elon Musk tra i vari messaggi pubblicati sul suo social X dopo che Donald Trump lo ha praticamente estromesso dal ruolo alla Casa Bianca ha parlato della presenza di Trump all’interno degli Epstein Files, vediamo cosa sono e che implicazioni potrebbe avere Trump nel caso il suo nome figurasse.

Che cosa sono gli Epstein Files citati da Musk?

Gli Epstein Files sono i documenti riservati relativi al processo Epstein, ricordiamo che Epstein è morto nel 2019 suicida all’interno del Metropolitan Correctional Center di Manhattan dove stava scontando una pena detentiva a seguito di numerose violenze sessuali su ragazzine minorenni.

Musk come riporta IlPost.it ha fatto il nome di Trump perché effettivamente il Presidente degli Stati Uniti figura negli atti del processo e proprio il fatto che vi sia il suo nome è una delle motivazioni principali per cui questi atti non siano ancora stati resi pubblici.

Tuttavia è bene chiarire che comparire negli atti di un processo non vuol dire avere un ruolo primario nel caso. E’ infatti possibile comparire anche in qualità di testimoni, difatti su questo aspetto Musk non ha portato alcuna prova, si possono definire queste illazioni nei confronti di Trump.

Cosa rischia Donald Trump

Donald Trump non ha voluto esprimersi rispetto a queste voci fatte circolare da Musk, difatti ha utilizzato la portavoce della Casa Bianca, come riporta Fanpage.it, Karoline Leavitt che ha giudicato il comportamento di Musk come “uno spiacevole episodio“.

Il New York Post nel gennaio 2024 aveva scritto di un archivio non ancora desecretato contentente video pornografici che ritraevano tra gli altri Donald Trump ed altri volti famosi americani.

Su questo si è espresso su X anche l’avvocato di Epstein – David Schoen – che ha ammesso di aver chiesto ad Epstein, prima che morisse, se avesse informazioni compromettenti nei confronti di Trump e lui ha dichiarato di non averne.

Per il momento quindi Trump non rischia assolutamente nulla, restando concentrato sul suo ruolo di Presidente degli Stati Uniti d’America.