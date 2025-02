Giovedì sera, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblica la cosiddetta “Fase Uno” dei documenti che da tempo erano attesi, riguardanti l’ex finanziere Jeffrey Epstein, morto per suicidio in un carcere di New York il 10 agosto 2019. Tra i documenti divulgati ci sono la sua lista di contatti, i registri dei voli del suo aereo soprannominato “Lolita Express” e un elenco di prove raccolte dal governo contro di lui.

USA, il Dipartimento di Giustizia pronto a rivelare la lista clienti di Epstein

L’aereo di Epstein trasportava i suoi “clienti” sull’isola di Little Saint James, dove si sono consumati abusi su centinaia di donne, molte delle quali minorenni.

In un’intervista a Fox News, la segretaria alla Giustizia ha dichiarato che, pur volendo proteggere l’identità delle vittime, pubblicherà i nomi dei coinvolti, tra cui, secondo i media, potrebbero esserci figure come Bill Clinton, il principe Andrew, Michael Jackson e Stephen Hawking.

Il nome di Donald Trump non appare tra i contatti di Epstein, come riportato dal New York Post, anche se i registri dei voli mostrano che il presidente aveva legami con lui. Durante lo scandalo, erano emerse foto di Trump con Epstein. Ora, i registri dei voli mostrano che il presidente viaggiò sull’aereo privato di Epstein il 15 maggio 1994, accompagnato dall’allora moglie Marla Maples, dalla figlia Tiffany e dalla babysitter. Tuttavia, i voli non erano diretti verso l’isola di Little Saint James, ma erano collegamenti interni tra Palm Beach, Washington e il New Jersey.

Tra i nomi già emersi durante il processo a Ghislaine Maxwell, complice di Epstein, ci sono Mick Jagger, Alec Baldwin, Naomi Campbell, Andrew Cuomo, Courtney Love e il defunto senatore Ted Kennedy, tra gli altri. Oltre alla lista dei contatti, il Dipartimento di Giustizia ha diffuso un elenco delle massaggiatrici, con i nomi oscurati per proteggerne l’identità in quanto vittime. L’elenco include 254 nomi.

Il caso di Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein si è suicidato nell’agosto del 2019 in una prigione di New York, poco dopo essere stato arrestato con l’accusa di traffico sessuale.

“L’insieme di negligenza, comportamento scorretto e carenze nelle prestazioni lavorative ha contribuito a creare le condizioni per cui all’ex finanziere è stata concessa l’opportunità di togliersi la vita”, si legge nel rapporto dell’ispettorato del Dipartimento di Giustizia.

Il miliardario, con legami con figure di spicco della politica e dell’economia degli Stati Uniti e di altri paesi, era già stato condannato nel 2008 per abusi sessuali su minori, ammettendo la colpa. La sua principale complice era Ghislaine Maxwell, ereditiera britannica, condannata a 20 anni di carcere per aver procurato minorenni a Epstein, che le avrebbe abusate sessualmente per oltre un decennio.

Epstein aveva rapporti stretti con figure importanti come l’ex presidente Bill Clinton e il principe Andrea d’Inghilterra, quest’ultimo che nel 2022 ha raggiunto un accordo multimilionario con una delle vittime, che lo accusava di abusi sessuali da minorenne.