Epstein aveva video hard degli amici vip

Jeffrey Epstein possedeva video che mostravano incontri sessuali tra una donna non identificata e diverse personalità di spicco.

Emergono nomi di spicco

Il New York Post ha riportato che Jeffrey Epstein possedeva video che mostravano incontri tra una donna e diverse personaggi di rilievo. I documenti che rivelano questi retroscena includono una serie di e-mail datate 2016, provenienti da Sarah Ransome, una delle figure chiave nelle accuse di abusi contro Epstein. Ransome si riferiva a una donna di cui non è stata divulgata l’identità, la quale avrebbe parlato della sua relazione “amichevole” con Donald Trump. Secondo Ransome, Trump sembrava mostrare un interesse particolare per una parte specifica del corpo di questa donna. Inoltre, Ransome ha aggiunto che sapeva di incontri regolari tra questa donna e Trump presso la residenza di Epstein a New York.

Documenti precedentemente secretati

L’ultima serie di documenti disegna un quadro scioccante del caso del defunto finanziere Jeffrey Epstein, che sembra aver accumulato registrazioni video di atti sessuali tra una donna e alcuni dei suoi influenti amici, tra cui figure di spicco come Donald Trump, Bill Clinton, il principe Andrea e il magnate britannico Richard Branson. Questi documenti sono emersi nel contesto di una causa per diffamazione, in cui Virginia Giuffre, accusatrice di Epstein, intentò nel 2015 una causa contro Ghislaine Maxwell, condannata successivamente, per aver reclutato ragazze minorenni. Gli avvocati di Maxwell sembravano utilizzare queste informazioni per mettere in dubbio la credibilità di Sarah Ransome.