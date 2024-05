In queste ultime ore è scoppiata una bufera sui social: Maria Tomba, finalista dell’ultima edizione di X Factor 2023, sembrava essere scomparsa, notizia confermata dall’appello della madre, ma poco dopo si scopre essere tutto finto. Si trattava soltanto di una trovata di marketing.

L’appello della madre di Maria Tomba

L’allarme è scattato nella giornata di ieri, 17 maggio, quando la madre di Maria Tomba ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram annunciando la scomparsa della figlia:

«Ciao a tutti, sono la mamma di Maria Tomba. Sto facendo questo video perché ho bisogno d’aiuto. Purtroppo, non ho notizie di Maria da qualche settimana e sono molto, molto preoccupata».

Mamma Luciana ha raccontato di non avere notizie da settimane e di essere molto preoccupata per le sorti della figlia, arrivando a lanciare un appello disperato affinché qualcuno le scrivesse in privato per darle delle informazioni, nel caso di eventuali avvistamenti.

I social e i fan della cantante si sono preoccupati e mobilitati dopo aver appreso la notizia, ma a distanza di alcune ore, sul profilo della cantante, è stata svelata la verità.

Il post di Maria Tomba: la verità sulla sparizione

Nel filmato sul profilo della cantante, con la schermata “Chi l’ha vista? Edizione speciale”, viene annunciato:

«Dopo l’esperienza ad X Factor, da settimane non si avevano più notizie di Maria Tomba. Ma grazie all’appello della madre e alle tante segnalazioni ricevute, siamo riusciti a trovarla».

Unitamente alla voce, in conclusione del video vengono mostrate le immagini di Maria Tomba vestita da suora, che fa l’occhiolino alla telecamera. Una sparizione, rivelatasi soltanto una trovata pubblicitaria che non ha trovato appoggio dei followers su Instagram. Tanti, infatti, i commenti negativi sotto all’ultimo post della cantante, come ad esempio:

«Ma come? Scherzare su una cosa del genere, quando migliaia di persone ogni giorno scompaiono per fattori gravi è veramente assurdo».

Oppure, si legge ancora: «Dovresti cambiare agenzia, questa trovata è solo una cattiva pubblicità per te».