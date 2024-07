L’edizione estiva di Temptation Island 2024 ha chiuso i battenti. Tra le coppie che hanno scelto di mettersi in gioco, la più apprezzata è stata quella formata da Siria e Matteo. I due hanno lasciato la Sardegna insieme, ma dopo un mese stanno ancora insieme?

Temptation Island: Siria e Matteo un mese dopo

Giovedì 25 luglio è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island. Senza alcun dubbio, la coppia che si è distinta maggiormente, sia per il percorso nel programma che per i sentimenti che hanno dimostrato di provare l’uno verso l’altra, è quella formata da Siria e Matteo. I due hanno lasciato la Sardegna mano nella mano, con tante promesse in ballo, e i fan non vedono l’ora di scoprire se, dopo un mese dalla fine dell’avventura, sono ancora una coppia.

Siria e Matteo stanno ancora insieme?

Siria e Matteo sono entrati a Temptation Island per volere di lei. La ragazza, che dall’inizio della storia ad oggi ha perso tantissimi chili, lamentava diverse mancanze. Matteo, ascoltando i suo sfoghi durante il programma, si è reso conto di non averle dato le attenzioni che meritava. Così, al falò di confronto le ha promesso di cambiare e le ha proposto di ripartire da zero. Ha mantenuto la sua parola? Al momento, non ci sono notizie certe, ma immaginiamo che la risposta sia positiva.

Temptation Island: i fan tifano per Siria e Matteo

Per ora, Siria e Matteo non sono ancora tornati attivi sui social. I fan, quasi in massa, sperano di rivederli insieme. Qualcuno, a dire la verità, teme che la ragazza abbia accettato di tornare con lui soltanto per affetto e non per amore. Quale sarà la verità? La scopriremo presto.