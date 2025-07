Alfonso D’Apice, che tutti ricorderete per aver partecipato lo scorso anno a “Temptation Island” e poi al Grande Fratello, ha rivelato, in una intervista, di avere dei dubbi sul comportamento di Alessio, protagonista della nuova edizione del reality dei sentimenti. Ecco cosa ha detto.

Temptation Island, Alfonso D’Apice e il rapporto con Filippo Bisciglia

Alfonso D’Apice è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di “Temptation Island“, entrato con la fidanzata Federica Petagna, e uscito single. Alfonso ha poi partecipato al Grande Fratello. Nel corso di una intervista a Coming Soon, D’Apice ha parlato del rapporto con il conduttore del reality dei sentimenti, ovvero Filippo Bisciglia: “lui è molto empatico, cerca sempre di aiutarti e farti ragionare. E’ una persona di cuore, per me è stato fondamentale sia prima che dopo la mia esperienza.”. Alfonso ha parlato anche di questa nuova edizione, esprimendo i sui dubbi su Alessio.

Temptation Island 2025, Alfonso D’Apice insospettito da Alessio: “Sono allibito dal suo comportamento”

Sempre nel corso dell’intervista a Coming Soon, Alfonso D’Apice ha parlato di uno dei protagonisti di questa nuova edizione di “Temptation Island”, ovvero Alessio, entrato con la fidanzata Sonia M. Durante la prima puntata, Sonia ha chiesto subito un falò di confronto, in quanto Alessio, nel confessionale, ha detto che pensa di non averla mai amata. Lui si è rifiutato di andarci, con Sonia che ha deciso di uscire. Uscendo però anche Alessio deve fare altrettanto. Il ragazzo allora è sbottato, asserendo di aver studiato per arrivare fino a lì. Alfonso D’Apice ha espresso i suoi dubbi per il comportamento di Alessio: “sono rimasto allibito dal comportamento di Alessio. Ha detto che si è studiato il programma e che questa era l’occasione della sua vita, vorrei capire cosa si è studiato? A Temptation Island regna la verità, quindi non capisco proprio.”