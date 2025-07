Ieri sera è andata in onda la prima puntata di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti che mette alla prova diverse coppie di fidanzati. Subito c’è stato un colpo di scena, in quanto una delle fidanzate, Sonia M. ha chiesto subito il falò di confronto con Alessio.

Temptation Island, colpo di scena la prima puntata: falò di confronto per Sonia M. e Alessio

Ieri sera, giovedì 3 luglio 2025, è andata in onda la prima puntata di “Temptation Island“. Tra le coppie di quest’anno ci sono anche Sonia M. e Alessio, per mettere alla prova il loro amore. Quando si sono salutati, lui le ha dato un bacio sulle labbra dicendole di amarla e di stare tranquilla, peccato che, poco dopo durante il confessionale, abbia fatto alcune dichiarazioni davvero shock. In pratica Alessio ha detto che non ha mai detto alla fidanzata il vero motivo per cui si è iscritto al reality, che non è per mettere alla prova il loro amore ma per capire se lui l’abbia mai amata: “non le ho mai parlato delle reali motivazioni perché l’avrei distrutta dal punto di vista emotivo. Io non so se a Sonia la amo, o peggio ancora non so le l’ho mai amata.” Alessio ha anche detto di non provare attrazione fisica per la compagna ma anzi di avere il desiderio di andare a letto con ogni donna bella che incontra per strada. Infine ha detto che la proposta di matrimonio gliel’ha fatta per gratitudine e non per amore. Sonia, dopo aver visto il video, si è messa a piangere e ha chiesto un falò di confronto, ma Alessio si è rifiutato di presentarsi.

Temptation Island: Alessio lascia il programma

Sonia ha detto che se Alessio non si presentava al falò di confronto avrebbe lasciato il programma. Bisciglia ha allora spiegato ad Alessio che, se Sonia se ne va, anche lui per regolamento deve lasciare il villaggio. Alessio ha questo punto è sbottato: “non me la puoi togliere questa occasione che me la sono costruita con le mie mani, io questo programma me lo sono studiato nel cervello.” Sonia alla fine ha lasciato il villaggio, e Alessio è stato costretto a fare lo stesso. Su richiesta però delle altre fidanzate, Sonia M. è tornata al villaggio come ospite.