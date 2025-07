I palinsesti Mediaset si muovono verso una diversa direzione, con lo storico tg satirico di Antonio Ricci, “Striscia la Notizia“, che si ferma. Si tratta di una svolta davvero epocale.

Palinsesti Mediaset, clamorosa decisione per Striscia La Notizia: storico taglio

I palinsesti Mediaset si muovono verso un’altra direzione, al fine di dare una “rinfrescata” all’immagine serale di Canale 5.

Infatti, lo storico tg satirico di Antonio Ricci, “Striscia La Notizia”, si ferma e non tornerà a settembre come sempre accaduto. Si tratta di una svolta che ha del clamoroso ma che sarebbe stata presa in comune accordo con lo stesso Antonio Ricci. Pier Silvio Berlusconi, effettivamente, era stato chiaro: “per evolvere bisogna sperimentare”. Ma quindi, quando tornerà “Striscia La Notizia”? Innanzitutto avvisiamo che i palinsesti della prossima stagione Mediaset saranno annunciati ufficialmente lunedì 8 luglio ma, il tg satirico di Antonio Ricci, dovrebbe tornare in onda a novembre. Cosa ci sarà fino ad allora nell‘access prime time su Canale 5?

Palinsesti Mediaset: cosa andrà in onda al posto di Striscia La Notizia?

Come abbiamo appena visto, “Striscia La Notizia” non tornerà a settembre come al solito ma, nell’access prime time, andrà in onda un altro programma, un modo per dare una ventata più fresca a Canale 5. I palinsesti Mediaset saranno annunciati ufficialmente lunedì 8 luglio a Cologno Monzese ma sappiamo già che, al posto del tg satirico di Antonio Ricci, andrà in onda “La Ruota Della Fortuna“, condotta da Gerry Scotti, visto il grande successo della scorsa stagione. Il game show partirà dal prossimo 14 luglio alle ore 20.40 circa e quindi si farà una sorta di staffetta proprio con Striscia. “Paperissima Sprint” invece si sposta su Italia Uno.