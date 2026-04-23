Alessia Marcuzzi è uscita allo scoperto. La conduttrice romana è innamorata, finalmente ecco la prima foto social col nuovo fidanzato, Tiago Schietti.

Alessia Marcuzzi è innamorata: spunta la prima foto social col nuovo fidanzato

Qualche settimana fa il Settimanale Chi aveva pubblicato alcune foto di Alessia Marcuzzi e il presunto nuovo fidanzato, Tiago Schietti.

Ora è la stessa conduttrice romana che ha deciso di non nascondersi più, ricondividendo sui social una foto postata da Tiago che li vede insieme, abbracciati e a un passo dal bacio. La bella Alessia ha quindi voluto ufficializzare la relazione col giovane imprenditore, dando quindi conferma ai rumors delle ultime settimane che la volevano nuovamente innamorata.

Alessia Marcuzzi, chi è il fidanzato Tiago Schietti

Sembra proprio che Alessia Marcuzzi abbia ritrovato la serenità e l’amore accanto a Tiago Schietti. La relazione, secondo le indiscrezioni, sarebbe nata solo qualche mese fa ma, a giudicare dallo scatto ricondiviso dalla conduttrice sui social, i due sembrano davvero super affiatati. Tiago Schietti è un imprenditore brasiliano, ha 40 anni e, in passato, ha avuto un relazione con Kika Laffranchi.

I due si sono anche sposati e hanno avuto una figlia. Schietti vive in Brasile e pare sia propri lì che lui e la Marcuzzi si sono conosciuti.