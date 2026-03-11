Alessia Marcucci ha ritrovato l’amore? A quanto pare la risposta è sì. La nota conduttrice romana è stata infatti avvistata a Venezia con un uomo misterioso. Baci e carezze hanno dato via al gossip.

Alessia Marcuzzi ha ritrovato l’amore?

Alessia Marcuzzi è tornata al centro delle cronaca rosa. La bella conduttrice romana avrebbe infatti un nuovo fidanzato. In realtà si parla di una possibile nuova relazione per la Marcuzzi ma ora ecco che il Settimanale Chi ha pubblicato diverse foto che confermano il gossip. Nelle rivista vediamo infatti Alessia mano nella mano con un uomo misterioso a Venezia (e non sono mancati i baci!). Ma, chi è dunque il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi? Il suo nome è Tiago Schietti. Vediamo di saperne di più su di lui.

Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato: ecco chi è Tiago Schietti

Si chiama Tiago Schetti ed è un imprenditore brasiliano il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi. Ha 40 anni ed è Direttore Esecutivo presso Supernova Capitalo Gestao de Recursos. Il Settimanale Chi ci racconta anche come si sono conosciuti lui e la Marcuzzi: “a metà gennaio Alessia è andata in vacanza in Brasile, come abbiamo visto sui sui social. E li avrebbe conosciuto Tiago, imprenditore brasiliano noto anche per il matrimonio da favola, ormai concluso, con la campionessa di equitazione e socialite Kika Laffranchi. E, considerando che Alessia vive a Roma e Tiago in Brasile, è la prima volta che si vedono dopo quella vacanza.”