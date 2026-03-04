Dopo la fine della storia con il fidanzato Nino Tronchetti Provera, Michelle Hunziker sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo sentimentale. Le ultime indiscrezioni la vedrebbero vicina all’attore e medico Giulio Berruti, tra foto esclusive e fughe romantiche che alimentano l’attenzione dei fan e dei media.

La fine di un capitolo: Hunziker e Tronchetti Provera

Nel corso del 2025, non sono mancati i rumors sulla presunta liaison tra Michelle Hunziker e il manager e imprenditore Nino Tronchetti Provera. Sebbene i diretti interessati non abbiano mai confermato pubblicamente la loro frequentazione, alcune foto scattate dai paparazzi durante l’estate li ritraevano in momenti di grande complicità, alimentando inevitabilmente le speculazioni.

Nonostante si fosse parlato addirittura di una possibile convivenza in un elegante appartamento milanese, la relazione sarebbe terminata verso la fine dell’anno. Le fonti vicine alla coppia avrebbero attribuito la rottura a divergenze di personalità e stili di vita, e come spesso accade, nessuna conferma ufficiale è mai arrivata dai diretti interessati.

Michelle Hunziker ha trovato l’amore? Gli indizi sul presunto nuovo giovane fidanzato

Le ultime indiscrezioni indicano che Michelle potrebbe aver già voltato pagina, affiancata da Giulio Berruti, noto attore e medico odontoiatra. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia: “Ecco le prime foto esclusive della coppia Hunziker – Berruti. I due hanno trascorso un lungo weekend d’amore alle terme”, immortalando la showgirl svizzera in compagnia dell’attore a Saturnia, in Toscana.

Giulio, classe 1984, dopo la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con specializzazione in Ortodonzia e una carriera di successo nel mondo della recitazione è reduce da una lunga storia con la politica Maria Elena Boschi, conclusasi nell’ottobre 2025.

Come sottolinea Parpiglia: “Una storia che non è ancora esplosa, ma quando succederà farà molto rumore, perché di mezzo non ci sono due persone qualunque: c’è la donna più amata del prime time italiano e c’è lui…”. Le foto del loro recente incontro e le indiscrezioni su un legame sentimentale nascente lasciano intendere che la conduttrice stia iniziando un nuovo capitolo della sua vita privata.