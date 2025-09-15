Periodo davvero magico per Michelle Hunziker, sia lavorativamente che sentimentalmente. In una intervista a “Verissimo“, la conduttrice ha parlato del rapporto con l’attuale compagno, Nino Tronchetti Provera. Ecco cosa ha detto.

Michelle Hunziker torna in tv con “Io Canto Family”

Michelle Hunziker è senza dubbio uno dei volti femminili più amati dal pubblico, non solo per la sua bellezza ma per la sua spontaneità e simpatia, e per il suo sempre splendido sorriso.

La showgirl svizzera è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha parlato della sua storia d’amore con Nino Tronchetti Provera che, a quanto pare, prosegue a gonfie vele. Ma, prima di soffermarci sulle parole di Michelle, ricordiamo che domani, 16 settembre, parte la nuova edizione di “Io Canto Family“, edizione che si preannuncia davvero scoppiettante.

Michelle Hunziker, matrimonio in arrivo con Nino Tronchetti Provera?

Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, Michelle Hunziker si è soffermata a lungo sulla sua storia d’amore con Nino Tronchetti Provera: “non si può vivere senza amore. Si può stare bene da soli, ma condividere è più bello. Io sto condividendo, sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con molta naturalezza e vediamo dove andrà a parare. Sono contenta, andando avanti con l’età, è bello progettare.” Chissà se, in futuro, Michelle e Nino non convoleranno a nozze. Staremo a vedere!