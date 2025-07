Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker in vacanza insieme a Mykonos: con loro an...

Nonostante la fine del matrimonio, la showgirl svizzera e il cantante romano continuano a essere in ottimi rapporti.

In tanti ci sperano ancora in un ritorno di fiamma un giorno tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, soprattutto quando li si vede insieme, così uniti, così complice. La verità è che l’affetto tra loro ha superato qualsiasi incomprensione passata, e oggi sono una famiglia allargata da esempio. Eccoli ora insieme, anche con la figlia Aurora, in vacanza a Mykonos.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme a Mykonos: i retroscena dell’incontro

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono l’esempio di come ci si dovrebbe comportare quando un matrimonio finisce, soprattutto se insieme si hanno avuto dei figli. L’affetto e la stima reciproca è evidente, il che rende la loro una famiglia allargata da esempio. La showgirl svizzera è partita per una vacanza a Mykonos con le figlie Sole e Celeste, avute da Tomaso Trussardi, e con Aurora, avuta da Eros, con il piccolo Cesare e il compagno Goffredo. Dopo un pò sull’isola gli ha raggiunti anche Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme a Mykonos. Aurora: “E’ un affare di famiglia”

Aurora Ramazzotti, su Instagram, ha voluto condividere alcuni scatti con mamma Michelle e papà Eros, scrivendo come didascalia: “è un affare di famiglia”. Nelle foto sono tutti e tre allegri e sorridenti, a testimonianza di quanto forte sia il legame che li unisce. Ecco alcuni commenti dei fan: “siete un esempio”, “che belli tutti e tre insieme”, “bellissimo vedervi insieme.”