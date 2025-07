Colpo di scena per Michelle Hunziker: addio a Mediaset in vista?

Con l’avvicinarsi della nuova stagione televisiva, Mediaset sta mettendo in atto una profonda riorganizzazione dei suoi palinsesti, che potrebbe segnare un vero e proprio punto di svolta per molti volti noti. Tra questi, a far parlare è soprattutto Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate. Che cosa sta succedendo davvero dietro le quinte? Scopriamo insieme le ultime voci e le possibili evoluzioni di questa situazione

Rivoluzione nei palinsesti Mediaset: addio a Striscia la Notizia nel preserale

I dati auditel di Striscia la Notizia non sono stati sufficienti per garantire il rinnovo del tg satirico ideato da Antonio Ricci. La storica trasmissione non è riuscita a contrastare la crescente popolarità di Stefano De Martino con Affari Tuoi nell’access prime time. Di conseguenza, Mediaset ha deciso di affidare quella fascia oraria a nuovi format: al posto di Striscia arriveranno La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, e Sarabanda con Enrico Papi.

La decisione di sospendere temporaneamente Striscia la Notizia sarebbe stata presa di comune accordo, con il programma che dovrebbe tornare a novembre. Intanto, la riorganizzazione dei format di Antonio Ricci sembra ormai inevitabile. A conferma, c’è anche il trasferimento di Paperissima Sprint da Canale 5 a Italia 1.

Michelle Hunziker lontana da Mediaset? Le voci sul suo futuro televisivo

Michelle Hunziker, volto storico e amatissimo di Striscia la Notizia, si trova al centro di alcune voci riguardanti il suo futuro televisivo. Recentemente, la pagina “La TV!” su X ha riportato che, nell’ambito della profonda riorganizzazione dei palinsesti Mediaset, la conduttrice potrebbe essere esclusa dai programmi della prossima stagione, rischiando così di restare senza conduzioni. Tuttavia, questa notizia è stata subito smentita da Giuseppe Candela, esperto del piccolo schermo, che sempre su X ha bollato il rumor come una fake news.

Stando alle sue dichiarazioni, la conduttrice sarebbe confermata nei palinsesti 2025-2026, pronta a tornare regolarmente in onda con nuovi progetti.