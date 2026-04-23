Dopo l’intervista a “Belve” di Brigitte Nielsen, il figlio della modella danese, Killian, è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“. Ecco cosa ha detto.

Brigitte Nielsen, il difficile rapporto col figlio Killian

Brigitte Nielsen è stato ospite di Francesca Fagnani a “Belve” dove ha parlato di tante cose ma, quando la conduttrice le ha chiesto del figlio Killian, la modella danese ha riposto di non volerne parlare.

Killian è stato poi ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, dove si è sfogato, raccontando che, secondo lui, ad alzare il muro tra lui e la madre è stata Brigitte: “Non mi risponde ai messaggi, non posso contattarla sui social”. Killian ha anche raccontato di aver provato a raggiungerla durante alcuni eventi ma di essere stato allontanato.

Brigitte Nielsen, l’appello del figlio Killian dopo l’intervista a Belve

A “La Volta Buona” il figlio di Brigitte Nielsen, Killian, ha parlato come visto di sua madre, esprimendo la volontà di riallacciare i rapporti: “è bellissima mia madre, è una stella, irraggiungibile. Io voglio mettere una pietra sopra. Mamma ti amo tantissimo.

Colgo questa occasione per dirti che spero che sia la volta buona per riabbracciarti.” Sui suoi fratelli Killian ha detto che non possono aiutarlo in quanto non li sente: “hanno la loro vita e hanno deciso di intraprendere una strada che a me non piace e preferisco non parlarne.”