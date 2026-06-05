Simona Ventura e la sua newsletter, il secondo episodio è già in cima alle classifiche, contiene uno scoop di altissimo profilo.

Simona Ventura è uno dei volti più famosi della televisione italiana, prima inizia come soubrette e poi passa alla conduzione di programmi cult della Rai come “Quelli che il calcio” e l'”Isola dei Famosi” format che proprio la tv di Stato portò in Italia. Lei ha lanciato una newsletter e la protagonista dell’ultimo episodio è Belen Rodriguez.

Simona Ventura e la Newsletter su Substack

Simona Ventura da fine maggio si è lanciata su Substack creando una newsletter dove senza peli sulla lingua parla di temi a lei cari. Il tutto è partito con un post in ricordo di Pannella a 10 anni dalla scomparsa del politico.

Un post che non ti aspetti da Supersimo ma che ha mostrato un lato inedito di lei ed una visione sulla politica che aveva sempre o quasi tenuta nascosta al grande pubblico.

E’ come se in questa nuova vetrina si potesse sentire più libera di esprimersi e di raccontare la sua verità al pubblico che è sempre curioso di scoprire qualcosa di nuovo rispetto ai vip.

Belen Rodriguez e gli esordi in Italia

Il secondo episodio della newsletter è uscito oggi, 5 giugno e la protagonista è una delle soubrette più amate e discusse del paese, Belen Rodriguez, di recente protagonista di un incidente domestico che ha fatto preoccupare tutti.

Simona Ventura nel suo racconto parla degli esordi di Belen, arrivata in Italia nei primi anni 2000 e nel 2005 fidanzata di Marco Borriello. Simona scopre Belen per il cast di “Quelli che il calcio” ma non aveva il permesso di soggiorno.

Nonostante ciò rimase nella testa di Simona che decise di contattarla per l’Isola dei Famosi, alla domanda sul perché dovesse partecipare lei rispose, come riporta Today.it, per avere una casa mia, il mio fidanzato ogni tre giorni mi caccia di casa.

Poi venne presa ed ottenne il permesso di soggiorno, partendo per l’Isola, il resto è ormai storia. E’ curioso però come questo fatto apparentemente intimo Ventura abbia deciso di condividerlo con i fans perché non poteva tenerlo per sé.