Madonna è tornata ad infiammare il pubblico in un evento tanto atteso che ha mostrato ancora una volta che la pop star è in forma nonostante il passare dell’età ed ha ancora voglia di stupire con nuovi progetti con la certezza di riuscire a salire in cima alle classifiche musicali nonostante l’arrivo delle giovani star in ascesa.

Madonna, il suo stile al centro delle critiche

Madonna ha certamente fatto parlare di sè a seguito della sua ultima uscita live, in particolare i fans sui social si sono concentrati su come ha cantato, ricorrendo all’utilizzo del playback che lei comunque non ha mai nascosto.

Poi determinati dettagli dei vestiti che lei utilizza per camuffare il passare del tempo, a proposito di maturità molti mettono in dubbio la capacità di reggere in modo naturale i ritmi del concerto che sappiamo essere molto lunghi.

In breve fa parlare ed è normale che sia così, stiamo parlando di una star che ha fatto la storia della musica e che continua a scriverla, adattandosi ai nuovi stili con la consapevolezza di potercela fare.

Concerto a Times Square, vestiti D&G e nuovo album

Madonna è stata protagonista di un concerto a Times Square una performance che è arrivata in occasione dell’evento “GRNDR presents: Madonna live in New York” in occasione del Pride Month.

La sua presenza infatti è stata recepita positivamente dalla comunità LGBTQIA+, vestita da D&G con mini jumpsuit di chiffon rosa, un bustier in raso e pizzo e un reggiseno a balconcino in satin azzurro chiaro.

Nel concerto è anche arrivata la preview del suo nuovo album, Confession II, il proseguo di Confession on a dance floor, uscito nel 2005 come riportato da VanityFair.it.

Vi è la certezza del nuovo album, mentre permangono dubbi relativi al tour mondiale, tour che nel 2023 è arrivato anche in Italia. Solo il tempo sarà in grado di svelare il prossimo passo di Madonna che è ancora una volta un esempio di longevità, classe e leggenda.