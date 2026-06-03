La 23enne studia alla Scuola Holden: ecco perché ha deciso di traferirsi proprio a Torino e come si trova.

Matilde, la primogenita della coppia formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, ha scelto frequentare l’università a Torino. Ecco cosa studia e come è cambiata la sua vita da quanto si è traferita nel capoluogo piemontese.

La figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi ha scelto Torino per l’Università: “All’inizio non ero felice…”

Classe 2002, Matilde Caressa è la figlia maggiore della coppia formata da Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Due anni dopo è arrivata Eleonora e infine Diego. La 23enne ha scelto di traferirsi a Torino da Milano per un Master alla Scuola Holden e, in una intervista al Corriere della Sera, ha raccontato che inizialmente non era felice di essersi traferita: “Sono venuta perché il master che volevo fare c’è solo qui.

All’inizio non ero felice. Da piccola ero stata in gita alle medie e non mi era piaciuta per niente: avevo 14 anni, pioveva, e probabilmente pensavo più ad altro che alla città.” E ora Matilde ha cambiato idea?

Matilde Caressa e la nuova vita a Torino

Matilde Caressa, figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi, come detto studia a Torino alla Scuola Holden.

Al Corriera della Sera la 23enne ha raccontato che inizialmente non era felice di essersi traferita nel capoluogo piemontese ma ora: “adesso me la sono un pò guardata, è molto vivibile. Non so se resterò qui per sempre ma un giorno mi piacerebbe fermarmi a lungo.” Tra le zone che frequenta di più ci sono Quadrilatero e San Salvario, dove esce con gli amici, e Borgo Dora dove c’è la scuola. Sulla differenza con Milano ha detto: “Torino è più piccola e questo aiuta tantissimo. A Milano è tutto molto caotico, molto grande e alla fine rischi di non fare nulla. Qui invece non ti perdi nel marasma.”