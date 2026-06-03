Chi l'ha visto?, stasera 3 giugno: il caso di Paula Andrea Bran Yépez

(Adnkronos) - 'Chi l'ha visto?' torna stasera, mercoledì 3 giugno, con un nuovo appuntamento in onda su Rai 3 in prima serata. Tra i casi di oggi, quello di Paula Andrea Bran Yépez, la donna di origini sudamericane scomparsa anni fa da Farneta (Lucca). Si era detto che fosse tornata nel suo Paes...

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‘Chi l’ha visto?’ torna stasera, mercoledì 3 giugno, con un nuovo appuntamento in onda su Rai 3 in prima serata. Tra i casi di oggi, quello di Paula Andrea Bran Yépez, la donna di origini sudamericane scomparsa anni fa da Farneta (Lucca). Si era detto che fosse tornata nel suo Paese. Ma è davvero così? Paula ha davvero abbandonato il suo bambino di 7 anni e se n’è andata? La Procura non ci crede, ha ripreso le indagini e ha indagato il marito per omicidio e occultamento di cadavere.

E poi, domani giovedì 4 giugno inizia il processo all’imprenditore Gianluca Soncin. Pamela Genini poteva essere salvata? In ospedale per uno dei vari episodi di violenza, la donna risponde al questionario ‘Brief Risk Assessment’, quello che evidenzia i possibili rischi per una donna maltrattata, dichiarando di aver paura di essere uccisa – cosa che effettivamente avviene un anno dopo.

Come mai non erano stati presi provvedimenti nei confronti di Soncin? Intanto rimane indagato Francesco Dolci per la profanazione della tomba di Pamela.

Infine, il caso di Claudia De Chirico, la ventiduenne trovata senza vita in un sottopassaggio a Terlizzi (Bari): ci sono state quattro richieste di archiviazione, ma il gip le ha respinte e ha ordinato ulteriori accertamenti.

Non solo: il fidanzato della ragazza, unico indagato per la sua morte, è accusato ora di maltrattamenti anche verso la nuova compagna. Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

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