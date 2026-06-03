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Ascolti tv, su Rai1 lo speciale sugli 80 anni della Repubblica vince prime time con il 16.2% di share

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(Adnkronos) - E' Rai1 con '80 Anni dal Referendum – I Volti della Repubblica' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 2 giugno 2026. Lo speciale ha tenuto davanti allo schermo 2.480.000 spettatori, facendo registrare il 16.2% di share. Canale5, con 'Un Nuovo Inizio', h...

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E’ Rai1 con ’80 Anni dal Referendum – I Volti della Repubblica’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 2 giugno 2026. Lo speciale ha tenuto davanti allo schermo 2.480.000 spettatori, facendo registrare il 16.2% di share. Canale5, con ‘Un Nuovo Inizio’, ha ottenuto un ascolto medio di 2.052.000 spettatori, per uno share del 14.8%.

La7 con ‘DiMartedì’, ha interessato 1.319.000 spettatori con il 9.4% di share, mentre Italia1, che ieri trasmetteva ‘Chief of Station – Verità a tutti i costi’, ha coinvolto 974.000 spettatori con il 6% di share. Rai3, con ‘Indovina Chi Viene a Cena’ ha interessato 728.000 spettatori con share al 4.4%, mentre ‘Formidabile Discoring Forever’ ha intrattenuto ieri 662.000 spettatori pari al 4.8% di share.Su Rete4, ‘È Sempre Cartabianca’ ha fatto registrare un ascolto medio di 595.000 spettatori per il 5.2% di share. 

Nell’access prime time, è Canale5 ad aggiudicarsi la vittoria della serata con ‘La Ruota della Fortuna’ che ha riunito davanti allo schermo 4.724.000 spettatori (share al 25.6%).

Su Rai1, ‘Affari Tuoi’ è stato la scelta di 3.722.000 spettatori (share al 20.5%). 

 

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