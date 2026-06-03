Iran, nuova escalation nel Golfo: colpita nave, attacco al Kuwait

Milano, 3 giu. (askanews) – Nuova escalation nel Golfo Persico, tra blocco navale americano, attacchi iraniani e trattative ancora aperte.Le forze statunitensi hanno colpito una nave diretta verso un porto iraniano. Secondo il Comando centrale Usa, una petroliera scarica battente bandiera del Botswana, aveva ignorato ripetuti avvertimenti per 24 ore. Un missile Hellfire ha colpito la sala macchine, mettendo fuori uso l’imbarcazione.Teheran ha risposto rivendicando attacchi contro obiettivi americani nella regione, compreso il quartier generale della Quinta Flotta Usa, e contro una nave identificata come Panaya.Nelle stesse ore il Kuwait ha denunciato attacchi con missili e droni.

Le sirene sono risuonate a Kuwait City e le difese aeree sono entrate in azione. Secondo le autorità kuwaitiane, un drone ha colpito il Terminal 1 dell’aeroporto internazionale, causando danni e diversi feriti. Il traffico aereo è stato sospeso e alcuni voli sono stati dirottati.Il Comando centrale Usa afferma di aver intercettato tre missili diretti verso il Bahrein e di aver abbattuto droni lanciati contro navi civili.

Washington riferisce anche di attacchi di autodifesa contro obiettivi sull’isola iraniana di Qeshm, nello Stretto di Hormuz.Sul piano diplomatico, il segretario di Stato Marco Rubio dice che un accordo con Teheran resta possibile. Ma Washington chiede la riapertura di Hormuz, la rimozione delle mine, lo stop agli attacchi contro le navi e limiti severi al programma nucleare iraniano in cambio di un alleggerimento delle sanzioni.