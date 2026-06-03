2 giugno, Ucraina: tricolore Italia illumina Piazza Maidan a Kiev

Kiev, 3 giu. (askanews) – In Ucraina risplende il tricolore italiano, per la prima volta nella storia, l’iconico Monumento all’Indipendenza in Piazza Maidan a Kiev è stato illuminato in omaggio a un Paese straniero. L’occasione sono le celebrazioni per l’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana. L’Ambasciatore d’Italia in Ucraina, Carlo Formosa, ha ospitato a Kiev le celebrazioni accogliendo numerosi esponenti del governo e autorità nazionali e locali ed esponenti del mondo dell’economia, delle imprese, della cultura, della scienza, della stampa e della società civile.