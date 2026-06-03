Mattarella: non celebriamo data ma un percorso che lega generazioni

Roma, 3 giu. (askanews) – “Donne e uomini d’Italia, il 2 giugno di ottanta anni fa, vollero la Repubblica. Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l’80° anniversario di quella storica decisione del nostro popolo. Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori.

Che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. E’ l’Italia di oggi, frutto del lavoro e dell’impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica. Scambiamoci, allora, vicendevolmente gli auguri.Buona Repubblica a tutti noi!”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo l’evento in piazza del Quirinale per l’80esimo della Repubblica intitolato appunto “i volti della Repubblica” in diretta su Rai1.