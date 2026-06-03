2 giugno, Mattarella saluta artisti e sportivi al Quirinale

Roma, 3 giu. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto e salutato al Quirinale gli artisti e gli sportivi coinvolti nello spettacolo per l’80esimo anniversario della Repubblica.Dopo l’incontro col Presidente la serata in diretta televisiva di oltre 2 ore, tra le musiche vecchie e nuove del nostro Paese, e un viaggio nella storia di 80 anni della Repubblica italiana che ha concluso le celebrazioni della festa del 2 giugno.Uno spettacolo emozionante e a tratti commovente nel ripercorrere le ferite dell’Italia ma anche le occasioni in cui il popolo si è rialzato.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato hanno presenziato alla grande celebrazione.