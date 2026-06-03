Immigrazione, Ciriani (FdI): “Su rimpatri grande risultato: in Ue arriva il modello Albania”

Ciriani ha spiegato che la nuova cornice giuridica punta sul rimpatrio volontario, ma introduce misure "severe” per chi non collabora, compresa la possibilità di aprire centri fuori dai confini europei per transito o detenzione dei migranti irregolari. “È l’applicazione a livello europeo del...

Ciriani ha spiegato che la nuova cornice giuridica punta sul rimpatrio volontario, ma introduce misure “severe” per chi non collabora, compresa la possibilità di aprire centri fuori dai confini europei per transito o detenzione dei migranti irregolari. “È l’applicazione a livello europeo del modello Albania voluto dal governo italiano e da Giorgia Meloni”. Lo ha detto l’eurodeputato Alessandro Ciriani (Fratelli d’Italia) in occasione dell’evento per gli 80 anni della Repubblica italiana al Parlamento europeo a Bruxelles.

https://www.youtube.com/watch?v=aO_Ep-6tzM0