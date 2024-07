Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio, le nozze d’argento. Hanno organizzato una bellissima festa con amici e parenti.

Le nozze d’argento di Benedetta Parodi e Fabio Caressa: l’anniversario di matrimonio

Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno festeggiato le nozze d’argento e per l’occasione hanno organizzato una festa con amici e parenti, per rinnovare il loro amore e festeggiare con i figli. La ricorrenza era l’11 luglio e sui social i due avevano già fatto capire che avevano intenzione di festeggiare in grande.

Il volto di Sky sport ha condiviso un romantico video per raccontare la loro storia. Elencando i momenti più belli, come il loro matrimonio, la nascita dei loro figli e la loro casa, ha sottolineato che “sembra ieri, invece sono 25 anni che ti amo“. La famosa cuoca della tv ha condiviso varie foto del loro matrimonio, con la scritta “25 anni insieme“.

Nozze d’argento di Benedetta Parodi e Fabio Caressa: cerimonia, invitati e abito da sposa

L’11 luglio hanno festeggiato tra loro, ma hanno voluto anche festeggiare con amici e parenti. Tanti volti noti presenti, come Beppe Bergomi, Federica Masolin e Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Tanta musica, balli, ottimo cibo, come documentato sui social. Ai festeggiamenti si sono aggiunti quelli per il figlio Diego, che a mezzanotte ha compiuto 15 anni. Benedetta Parodi, per il taglio della torta, ha scelto di indossare l’abito da sposa che aveva nel giorno delle nozze. Questa scelta ha sorpreso e commosso gli invitati.