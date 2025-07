Elisia Todesco, in arte Taylor Mega, è indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzato. Ecco nel dettaglio di cosa è accusata.

Taylor Mega indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione

La Procura di Milano ha inserito Elisia Todesco, in arte Taylor Mega, nel registro degli indagati per un presunto caso di estorsione risalente all’agosto del 2014.

In breve l’ex fidanzato dell’influencer ha rivelato di aver subito delle intimidazioni al fine di ritirare la richiesta di restituzione di un paio di orecchini che l’uomo, un 38enne del Regno Unito, le aveva regalato. Ricordiamo, tra l’altro, che in passato era stata la Mega a denunciare l’ex per atteggiamenti tossici, chiamandolo “stalker” e “pazzo.” Per questo motivo l’ex ha denunciato l’influencer per diffamazione.

Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione: le gravi accuse

Come abbiamo visto, Taylor Mega è indagata per estorsione e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzato. Secondo quanto riporta il pm che segue il caso, l’ex fidanzato della Mega avrebbe ricevuto una minaccia da un personaggio presentato come “membro di una famosa famiglia calabrese.” Quest’uomo avrebbe fatto pressioni sul 38enne affinché non chiedesse alla Mega la restituzione degli orecchini dal valore di 50mila euro. Secondo invece la difesa dell’influencer, l’uomo è stato ingaggiato non per intimidire l’ex fidanzato ma per restituirgli proprio gli orecchini e la carta di credito che i due si stanno contendendo da tempo. Insomma, quale sarà la verità?