Coma Cose in crisi? Lo scatto in spiaggia mentre bacia un altro uomo

Coma Cose in crisi? Lo scatto in spiaggia mentre bacia un altro uomo

Da dieci anni insieme, nella vita e sulla scena musicale, i Coma Cose con la loro complicità hanno conquistato pubblico e critica. L’emozionante proposta di matrimonio era avvenuta a Sanremo 2023, seguita da una promessa pronunciata lontano dai riflettori.

Crisi in arrivo per i Come Cose? Lo scatto che desta sospetti

Eppure, non sembra essere tutto oro quel che luccica.

Pare infatti che Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano stiano affrontando un momento di crisi, come ha evidenziato l’indiscrezione di Deianira Marzano: secondo una segnalazione anonima, lei sarebbe stata vista in compagnia di un altro uomo. “Ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito, in spiaggia in Liguria”, scrive un utente. “Con uno che chiamava Roby”, ha aggiunto. A conferma delle voci, una foto che sembra aver catturato il momento prima del bacio. Sull’uomo in questione non si sa nulla, tranne il soprannome che avrebbe usato la cantante.

Coma Cose in crisi? Per ora nessuna conferma o smentita

A ottobre del 2024 i due si sono sposati nel Palazzo Reale di Milano, con una cerimonia intima e riservata, a seguito della proposta in conferenza stampa a Sanremo 2023. “Dieci anni intensi. Senza grandi piani, ma ci siamo bastati. Legati da qualcosa di invisibile che nemmeno noi sappiamo spiegare”, avevano scritto insieme per il grande giorno. Attualmente, non vi sarebbe nessuna conferma o smentita, sebbene lo scatto diffuso dall’esperta di gossip sembrerebbe non lasciare spazio a dubbi.