Coma Cose celebrano un matrimonio inatteso: un look straordinario, una cerimonia unica e particolari affascinanti.

Dopo un lungo periodo di attesa, finalmente i Coma Cose hanno ufficializzato il loro matrimonio! California ha dato il suo consenso, sorprendendo tutti con la notizia. Oltre alla dolce dedica pubblicata sui social, ha catturato l’attenzione anche il singolare abbigliamento scelto dalla cantante. Infatti, ha scelto di indossare una pelliccia, un tocco tanto originale quanto intrigante. Ecco tutte le informazioni che vale la pena conoscere.

Durante il Festival di Sanremo 2023, il duo aveva rivelato il desiderio di unirsi in matrimonio. Fidanzati da più di otto anni, a Sanremo 2023, dove hanno partecipato con la canzone “L’Addio”, avevano raccontato: “A un certo punto l’ho provocato dicendogli: ‘E se ci sposassimo sul serio?’. Così, in un certo senso, è partita da me la proposta, ma poi lui ha sorpreso presentandomi l’anello, rendendo tutto molto tradizionale da quel momento”. Sin dall’inizio, però, avevano dichiarato: il matrimonio sarà nel 2024. E così è avvenuto!

I due si sono incontrati a Milano nel 2017, e ora realizzano finalmente il loro sogno d’amore, diventando sposi. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social network, grazie anche alla coppia che ha condiviso le prime foto sul loro profilo Instagram poche ore fa. Ciò che ha maggiormente colpito i follower è stata la frase scelta per annunciare l’evento: “Sta succedendo”, accompagnata da un post romantico con un cuore rosso. Un elemento che ha affascinato i fan è stato il raffinato stile degli sposi: lei in un abito bianco, arricchito da una particolare pelliccia leopardata, e lui impeccabile in un elegante completo nero, con un tocco di sobria raffinatezza.

Ritornando su quanto accaduto in precedenza, a causa di diversi obblighi professionali, i due artisti avevano scelto di rinviare le loro nozze lo scorso anno, posticipando questo importante evento. Come hanno fatto sapere, il successo al Festival e le numerose iniziative che hanno seguito – come un tour con sessanta tappe, apparizioni in TV e varie collaborazioni – li avevano indotti a rivedere le loro priorità. Hanno dichiarato: “Abbiamo un po’ sottovalutato gli impegni dopo il festival”, aggiungendo che “in questo periodo stiamo riprendendo il controllo della nostra vita privata. Le nozze saranno discusse nel 2024”. Nonostante le molteplici attività, i Coma Cose sono riusciti a mantenere la promessa fatta ai loro sostenitori, offrendo un momento di pura felicità a fan e amici. Tanti auguri ai Coma Cose!