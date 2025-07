Durante le riprese della nuova serie “Colpa dei sensi”, Gabriel Garko ha subito un infortunio che ha richiesto un immediato ricovero in ospedale. L’attore ha voluto rassicurare i fan condividendo le sue prime parole direttamente dal nosocomio, raccontando cosa è successo e come sta affrontando questo momento delicato. Una battuta d’arresto che ha sorpreso tutto il cast e i fan, ma che non sembra intaccare la sua determinazione nel portare avanti il progetto.

Gabriel Garko torna protagonista in “Colpa dei sensi”: una fiction tra misteri, passioni e segreti nascosti

Colpa dei sensi è la nuova fiction Mediaset che segna il ritorno di Gabriel Garko e Anna Safroncik sul piccolo schermo. Le riprese sono iniziate a Roma e la serie andrà in onda prossimamente su Canale 5.

La storia ruota attorno a Laura (Anna Safroncik) e suo marito Enrico (Tommaso Basili), la cui vita tranquilla viene sconvolta dal ritorno di Davide (Gabriel Garko) ad Ancona. Davide, ex fidanzato di Laura e miglior amico di Enrico, aveva lasciato la città dopo la tragica morte della madre, uccisa dal padre, condannato e incarcerato per quel crimine. Convinto che il genitore non fosse il vero colpevole, Davide torna per scoprire la verità, riaccendendo vecchie emozioni e passioni. La vicenda si complica con l’aiuto di Tommaso (Francesco Venditti), un brillante poliziotto e marito di Viola (Giorgia Würth), la migliore amica di Laura.

“Colpa dei sensi” promette di essere una fiction ricca di colpi di scena, segreti e verità nascoste, con un cast di attori di talento e una trama avvincente che terrà il pubblico con il fiato sospeso.

Infortunio per Gabriel Garko sul set: come sta? Le prime parole dell’attore

Nelle recenti immagini condivise, Gabriel Garko appare seduto su una sedia a rotelle, con le stampelle appoggiate vicino a sé. Sebbene non sia stata resa nota la natura esatta dell’infortunio, il linguaggio e l’atteggiamento dell’attore lasciano intuire che si tratti di un trauma lieve.

“Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la produzione di Compagnia Leone per l’affetto e il supporto, a Fiction Mediaset, Ricky Tognazzi e Simonetta Izzo per l’aiuto costante. Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre ‘Colpa dei sensi’!”.

Nonostante l’incidente, Garko ha mantenuto un atteggiamento positivo, rassicurando i fan sulla sua condizione e assicurando che non ci saranno ritardi nelle riprese di “Colpa dei sensi”. Questa fiction, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, rappresenta il tanto atteso ritorno dell’attore in un ruolo da protagonista per Mediaset.