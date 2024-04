Gabriel Garko commenta la gravidanza di Rosalinda Cannavò

Gabriel Garko ha commentato la gravidanza dell’ex fidanzata finta Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina, in arte Adua Del Vesco, aspetta il primo figlio dal compagno Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, e Andrea Zenga aspettano il primo figlio. A commentare la gravidanza anche Gabriel Garko, ex finto fidanzato dell’ex gieffina. L’attore ha ammesso di essere rimasto in contatto con lei.

Le parole di Gabriel Garko

Gabriel Garko, intervistato dal settimanale Chi, ha commentato così la gravidanza di Rosalinda Cannavò:

“Sono contentissimo per lei, ci sentiamo per telefono e l’ho chiamata appena l’ho saputo, sono molto legato a lei. Ha chiuso un cerchio e, con l’arrivo di un figlio, ne aprirà un altro”.

Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò sono amici

Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò non hanno condiviso solo una finta relazione, ma anche il dolore che la finzione ha portato nelle loro vite. Non a caso, è con lei che l’attore ha deciso di fare coming out in televisione, durante una diretta del GF dove Rosi era concorrente. Al momento, la compagna di Andrea Zenga non ha replicato alle parole dell’ex e, molto probabilmente, non lo farà neanche in futuro.