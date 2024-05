L’Isola dei Famosi 2024 non è iniziata sotto una buona stella. A distanza di neanche un mese dall’inizio si parla già di chiusura anticipata. Secondo i beninformati, i vertici Mediaset hanno già bollato l’edizione del reality come “flop assoluto“.

Isola dei Famosi verso la chiusura anticipata: l’indiscrezione

Non ci sono buone notizie per Vladimir Luxuria e la sua squadra di lavoro: L’Isola dei Famosi si avvia verso la chiusura anticipata. Secondo un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano ci sarà presto un nuovo ritiro tra i naufraghi, dettaglio che conferma che questa edizione è “un flop assoluto“. Per il momento, è bene sottolinearlo, Mediaset non ha rilasciato una comunicazione ufficiale.

Isola dei Famosi: naufraghi insoddisfatti

Secondo Deianira, l’ennesimo ritiro tra i naufraghi non fa altro che confermare la chiusura anticipata dell’Isola dei Famosi. Non solo, la Marzano ha anche svelato che, stando alle sue fonti, gli stessi concorrenti che si trovano in Honduras si sono resi conto dell’andazzo e starebbero valutando il da farsi. Insomma, potrebbe essere la prima volta che il reality chiude per mancanza di giocatori.

L’Isola dei Famosi è davvero un flop?

Fin dalla prima puntata, L’Isola dei Famosi ha registrato ascolti piuttosto bassi. La media, al momento, è pari al 17%, con 2,2 milioni di telespettatori. E’ per questo che Mediaset starebbe valutando di cancellare la diretta del giovedì e mantenere solo quella del lunedì. Il 2 maggio, ad esempio, il reality honduregno non andrà in onda per lasciare spazio a Terra Amara, che registra sempre ottimi ascolti.