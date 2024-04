Le prime due puntate dell’isola dei famosi hanno lasciato emergere un’atmosfera tesa tra la conduttrice Vladimir Luxuria e l’inviata dall’isola, Elenoire Casalegno. Questa tensione è stata evidente agli occhi dei telespettatori, probabilmente influenzata dal debutto simultaneo delle due figure televisive.

Il commento di Elenoire Casalegno

Luxuria ha ribadito il suo ruolo dicendo: “La conduttrice sono io!”. In questo modo sì è creata una certa tensione. Tuttavia, Elenoire Casalegno ha dissipato i dubbi, intervistata da Gente, spiegando che la comunicazione satellitare non è sempre agevole. Durante una diretta, Elenoire Casalegno ha interpellato Vladimir Luxuria con la frase: “Fossi in te, io domanderei a Joe perché è così perplesso”. La risposta sbrigativa di Luxuria, “Tesoro, decido io a chi chiedere le cose, che lo decidi tu? Ciao Elenoire! Chiudetemi il collegamento…”, ha sollevato ulteriori interrogativi sul rapporto tra le due figure. Elenoire Casalegno ha chiarito che il suo obiettivo è svolgere il proprio lavoro al meglio, nonostante le difficoltà della comunicazione via satellite. Ha inoltre sottolineato come le dinamiche e la comicità siano influenzate dal ritmo e dalle pause nella comunicazione satellitare.

Poca resistenza all’isola dei famosi

Nel frattempo, l’isola dei famosi continua a subire perdite significative di concorrenti. Dopo l’espulsione di Benigno e i ritiri di Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli, emerge un trend di scarsa resistenza dei partecipanti.