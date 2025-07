Uomini e Donne, momento difficile per l’ex dama incinta: la confessione

Asmaa Fares, ex dama di Uomini e Donne, sta vivendo un momento delicato durante la gravidanza del suo secondo figlio, avuto con Cristiano Lo Zupone, conosciuto proprio nel programma. Asmaa ha già un primo figlio da una precedente relazione. Attraverso i social, ha condiviso con i fan una confessione sincera e toccante, svelando le difficoltà di questa fase importante della sua vita.

La relazione tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, nata nel Trono Over di Uomini e Donne, è stata caratterizzata da una serie di alti e bassi. Dopo essersi dichiarati amore al centro dello studio nel maggio 2024, la coppia ha affrontato una rottura improvvisa pochi mesi dopo, con Asmaa che ha deciso di chiudere la relazione, sottolineando la necessità di ritrovare la propria libertà . Tuttavia, a sorpresa, i due hanno deciso di riprovarci, smentendo le voci di tradimento e confermando il ritorno di fiamma.

Nel novembre 2024, Cristiano ha fatto una proposta di matrimonio in diretta nello studio di Uomini e Donne, suggellando il loro amore con un sì emozionato da parte di Asmaa. Oggi, la coppia è in attesa del loro primo figlio insieme, pronti a costruire una famiglia solida dopo aver superato le difficoltà del passato.

Presto nascerà il fratellino del primo figlio di Asmaa, avuto da una precedente relazione, prima che la coppia celebri le nozze.

Attraverso alcune Instagram Stories, l’ex dama ha aggiornato i fan sulle condizioni della sua gravidanza, ormai giunta agli ultimi giorni. L’attesa è quasi finita e tutta la famiglia, incluso il primogenito, è in fermento per l’arrivo del bebè.

“Anche mio figlio chiede di lui. Sono stanca perché l’ultimo mese porta tanta stanchezza, hai momenti che vuoi stare da sola, non sopporti nessuno. Sono molto irritata, il caldo non aiuta “.

Asmaa Fares, però, ha raccontato di attraversare un momento particolarmente difficile nella sua gravidanza. Ha spiegato di aver dovuto cancellare molti impegni a causa della stanchezza e delle continue contrazioni, ammettendo di non riuscire più a stare in mezzo alla gente e di vivere con disagio alcuni momenti. Nonostante le difficoltà, la futura mamma sta cercando di affrontare questa fase con serenità.

“Sono stanca perché il corpo non ce la fa più. Purtroppo è un periodo in cui non riesco a stare in mezzo alla gente. Ho contrazioni di continuo, ci sono dei momenti in cui sto male“.