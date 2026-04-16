La cantante dei The Pretty Reckless, Taylor Momsen, è stata recentemente ricoverata dopo un morso di ragno avvenuto durante il tour in Messico. L’episodio ha causato una reazione significativa che ha richiesto cure ospedaliere, ma non ha fermato la sua volontà di proseguire gli impegni dal vivo.

Taylor Momsen ricoverata dopo il morso di un ragno velenoso: precedenti incidenti

La cantante non ha specificato la specie del ragno, ma in Messico le tipologie più pericolose includono la Vedova Nera, il Ragno Violino e il Ragno Hobo, tutti potenzialmente rischiosi per l’uomo con effetti che vanno da dolori muscolari e crampi fino a lesioni cutanee gravi. Momsen ha ricevuto un trattamento tempestivo con iniezioni poco dopo il morso, elemento che lascia sperare in un rapido recupero.

Non è la prima volta che l’artista affronta situazioni simili durante i tour. Nel 2024, durante un live a Siviglia in apertura agli AC/DC, era stata morsa da un pipistrello sul palco, episodio che l’aveva costretta a trattamenti antirabbici. In quell’occasione aveva ironizzato: “Non sarebbe un tour degli AC/DC se non venissi morsa…”, raccontando poi di essere stata sottoposta a cure e vaccinazioni dopo il concerto.

Nonostante questi imprevisti, Momsen ha continuato a mostrarsi determinata a proseguire l’attività live, alternando momenti di difficoltà a una forte volontà di tornare sul palco nel più breve tempo possibile.

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Taylor Momsen ricoverata dopo il morso di un ragno velenoso: “Ha fatto danni”

Taylor Momsen, frontwoman dei The Pretty Reckless, è stata costretta al ricovero ospedaliero il 14 aprile dopo una reazione importante provocata dal morso di un ragno velenoso. L’episodio si è verificato nei giorni precedenti al concerto di Città del Messico, mentre la band era impegnata nel tour latinoamericano. Dopo la puntura, le condizioni della cantante si sono aggravate a tal punto da richiedere assistenza medica immediata.

Dall’ospedale messicano, Momsen ha documentato tutto sui social, mostrando ai fan l’irritazione cutanea comparsa sulla gamba e raccontando con il suo consueto tono ironico l’accaduto. In un post ha scritto: “Hospital today, show tomorrow, poisonous spiders are NO BUENO”, ribadendo comunque l’intenzione di non fermare gli impegni dal vivo. In un’altra pubblicazione è apparsa con del ghiaccio sulla testa e mentre veniva trasportata su una sedia a rotelle, con l’area del morso evidenziata per monitorarne l’evoluzione: “Un ragno enorme ha deciso di staccarmi un pezzo di gamba e il suo veleno mi ha fatto un bel po’ di danni“.