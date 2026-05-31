Perché Zelenskyy preme per più sistemi Patriot e rifornimenti dagli Stati Uniti

Perché Zelenskyy preme per più sistemi Patriot e rifornimenti dagli Stati U...

Perché Zelenskyy preme per più sistemi Patriot e rifornimenti dagli Stati U...

Zelenskyy ha avvertito che la Russia potrebbe preparare un nuovo attacco di vasta portata e ha consegnato lettere a Washington chiedendo batterie Patriot e rifornimenti, sottolineando il ruolo cruciale della difesa balistica per la sopravvivenza dell'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha intensificato le sue richieste agli Stati Uniti per ottenere una maggiore capacità di difesa contro missili balistici e attacchi aerei. La sua mobilitazione include lettere formali indirizzate a Washington, incontri con legislatori statunitensi e appelli pubblici basati su valutazioni d’intelligence che indicano una possibile escalation russa.

Le richieste di Kiev arrivano in un contesto segnato da ondate di attacchi che hanno colpito infrastrutture energetiche, approvvigionamenti idrici e strutture civili.

Secondo le comunicazioni ufficiali, la priorità immediata è assicurare che le batterie di intercettori non restino senza munizioni durante i raid.

La pressione diplomatica: lettere e incontri a Washington

Zelenskyy ha inviato missive formali sia alla Casa Bianca sia al Congresso degli Stati Uniti, consegnando inoltre copie direttamente a delegazioni di legislatori in visita a Kiev.

Durante un incontro con il deputato Jim Himes e il senatore Richard Blumenthal, il presidente ha illustrato la necessità critica di sistemi e munizioni antimissile.

Nel suo messaggio Zelenskyy ha sottolineato come la difesa balistica rimanga il principale punto debole dell’Ucraina: pur avendo sviluppato capacità autonome come l’industria dei droni, il Paese dipende «quasi esclusivamente» dagli Stati Uniti quando si tratta di intercettare missili balistici.

La lettera mette in evidenza la discrepanza tra i sistemi disponibili e il ritmo delle forniture.

Richieste operative e cooperazione industriale

Oltre all’urgenza di rifornimenti, Zelenskyy ha proposto di espandere la produzione congiunta di sistemi Patriot e di promuovere programmi per la produzione con partner europei sotto supervisione statunitense. Ha anche proposto specifici accordi per rafforzare la filiera dei droni — definiti come le Drone Deals — per supportare la capacità offensiva e di inganno tattico di Kiev.

Il contesto militare: attacchi recenti e minacce future

Nei giorni precedenti ai suoi appelli, le forze russe hanno lanciato attacchi che Kiev ha descritto come massicci e complessi. Tra i mezzi impiegati c’è stato anche il missile intermedio Oreshnik, impiegato in passato e considerato capace di colpire obiettivi strategici a lunga distanza.

In un attacco particolarmente grave la Russia avrebbe impiegato circa 90 missili e quasi 600 droni, fondendo attacchi balistici e aerei in una singola operazione. Gli effetti hanno incluso danni a reti energetiche e ad elementi di infrastruttura civile, spingendo Zelenskyy a parlare di una possibile preparazione di una nuova offensiva «massiccia» da parte di Mosca.

Difesa aerea: limiti e successi

Nonostante le difficoltà logistiche, le difese ucraine hanno ottenuto risultati significativi, rivendicando di aver abbattuto oltre il 90% dei droni d’attacco durante alcune ondate. Tuttavia, il numero e la varietà degli ordigni impiegati — tra cui missili balistici, cruise e ipersonici — rendono la sfida improcrastinabile.

Zelenskyy ha sottolineato che vedere batterie Patriot senza missili caricati è un simbolo doloroso per una nazione che combatte per la propria sopravvivenza, e ha chiesto con forza non solo sistemi completi ma anche forniture regolari di munizioni intercettanti.

Implicazioni strategiche e diplomatiche

La richiesta ucraina non riguarda solo l’urgenza sul campo: include anche una dimensione strategica più ampia. Espandere la produzione di sistemi antimissile in collaborazione con partner europei, secondo Zelenskyy, rafforzerebbe la deterrenza collettiva e ridurrebbe la dipendenza da singoli fornitori.

Inoltre, il presidente ha evidenziato come la condivisione di esperienze operative, ad esempio sulle tecniche di intercettazione e sull’impiego di droni decoy, sia utile anche ad altri Paesi esposti a minacce simili. L’idea è che la costruzione di una filiera difensiva più ampia sia un contributo alla sicurezza non solo ucraina ma europea e transatlantica.

Possibili scenari futuri

Se le valutazioni d’intelligence si confermassero, l’Ucraina potrebbe affrontare ulteriori ondate di attacchi a lungo raggio. In questo caso, la disponibilità di sistemi Patriot operativi e di scorte di missili sarebbe determinante per ridurre l’impatto su civili e infrastrutture critiche. Le proposte di Zelenskyy mirano quindi a trasformare una necessità immediata in una strategia di lungo periodo.

In conclusione, la richiesta di Zelenskyy combina una pressione diplomatica diretta, proposte industriali concrete e un richiamo alle responsabilità dei partner: tutta l’attenzione è rivolta a evitare che le batterie difensive restino senza munizioni quando saranno più necessarie.