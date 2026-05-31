Dylan Dog festeggia 40 anni a Pescara con una mostra tra sogni e paure

La figura di Dylan Dog è stata al centro di un’iniziativa pubblica che ha trasformato parte di Pescara in una galleria a cielo aperto: la mostra “Quarant’anni di sogni e incubi con Dylan Dog” ha celebrato il quarantesimo anniversario del personaggio creato da Tiziano Sclavi nel 1986. L’allestimento, promosso dall’International Animation and Transmedia Festival e realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, ha offerto ai passanti grandi tavole illustrative che ripropongono copertine e figure simboliche dell’immaginario bonelliano.

La curatela dell’epoca attuale è affidata a Barbara Baraldi, autrice e sceneggiatrice che ha raccolto l’eredità di Sclavi affrontando apertamente il peso e le responsabilità del ruolo. Le parole di Baraldi tracciano una lettura del personaggio come un indagatore delle paure moderne, capace di usare la metafora per affrontare temi complessi e contemporanei.

Un personaggio sempre attuale

Secondo la curatrice, il segreto della longevità di Dylan Dog sta nella capacità di trasformare le ansie quotidiane in racconti simbolici: più che proporre paure dirette, il fumetto usa l’allegoria per mettere distanza e consentire una rielaborazione emotiva. Attraverso questa chiave è stato possibile affrontare argomenti quali la depressione, l’alzheimer e le difficoltà dei caregiver, oltre a declinare il tema dei conflitti senza nominarli esplicitamente.

La mostra come luogo di incontro

L’esposizione su corso Umberto I non si è limitata a celebrare i fan di lunga data: le grandi immagini di antagonisti come Xabaras, personaggi affettuosi come Botolo e figure emblematiche come Madame Trelkovski hanno attirato curiosità e fotografie, rendendo la piazza un punto d’accesso per le nuove generazioni. I pannelli con cenni storici e sinossi delle storie hanno aiutato i passanti a scoprire chi sia l’indagatore dell’incubo senza presupporre una conoscenza pregressa.

Sperimentazione e tradizione: due linee parallele

Negli ultimi anni la produzione della serie ha oscillato tra formati sperimentali e strutture più classiche: cicli come la Meteora o il formato Old Boy hanno diviso il pubblico ma anche acceso il dibattito sul futuro della testata. Baraldi difende la scelta della sperimentazione come parte integrante del DNA del personaggio, ricordando le innovazioni di Sclavi anche a livello di impaginazione e narrazione visiva.

Innovare per interpretare il presente

La ricerca di nuove forme narrative non è fine a se stessa: secondo la curatrice, serve a trovare strumenti espressivi adeguati per raccontare le paure di oggi. Citazioni di critici e autori, come il riferimento a Umberto Eco che ha lodato la lettura ripetuta delle storie di Dylan, vengono richiamate per sottolineare come il fumetto abbia saputo farsi testo vivo e multistrato.

Incroci con la musica e nuovi progetti editoriali

Tra le iniziative recenti figura la collaborazione con il mondo della musica: un volume dedicato a Vasco Rossi conferma la vocazione del fumetto a intrecciare immagini e canzoni. L’approccio condiviso tra musica e vignetta punta a fissare emozioni e a dare corpo a memorie personali, come avvenuto con la reinterpretazione di brani storici in chiave “dylaniata”.

Il progetto biografico su Vasco, intitolato La rabbia giovane, esplora le origini artistiche del cantante e apre la strada ad altri volumi tematici previsti per l’anno. Queste linee editoriali testimoniano una strategia che unisce fandom, narrazione e sperimentazione crossmediale.

Un fumetto e le sue lettrici

Un punto messo in evidenza dalla curatrice riguarda il pubblico femminile: Dylan Dog è sempre stato molto popolare tra le lettrici e la nuova gestione al femminile non ha cambiato l’identità della testata, anzi l’ha confermata come spazio inclusivo per sensibilità diverse. La storia del fumetto italiano mostra come il tema della paura sia trasversale, e Baraldi richiama figure storiche per ricordare che l’horror ha spesso avuto voci femminili autorevoli.

In definitiva, l’evento di Pescara ha offerto una lettura contemporanea del personaggio, mettendo in mostra non solo immagini iconiche ma anche la capacità della narrazione a fumetti di essere un laboratorio emotivo. Tra celebrazione, sperimentazione e contaminazioni culturali, Dylan Dog conferma la sua vocazione a interpretare le inquietudini del tempo attraverso metafore e racconti che continuano a parlare a più generazioni.