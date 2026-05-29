Marracash ha da poco debuttato al cinema portando nei multisala il proprio documentario che racconta la vita artistica e non di uno dei rapper italiani di maggior successo e che sta facendo un successo incredibile ma non è solo il film a far parlare quanto la presenza di un’ospite illustre all’anteprima milanese, scopriamo chi è.

Marracash, nel film riferimenti ad Elodie

Il film di Marracash oltre a raccontare la vita del cantante, al secolo Fabio Bartolo Rizzo, sin dalle origini fino al successo italiano entra anche nel privato dell’uomo e delle sue relazioni sentimentali.

In particolare in una parte del film lo stesso Marracash parla del rapporto con Elodie, facendo riferimento al 2021 quando stava lavorando al disco e la loro relazione non era al massimo ma ciò nonostante ci volevano provare.

A distanza di anni sappiamo benissimo come è andata, loro due che si son lasciati, lei che si fidanza con Iannone e lui che dopo di lei è stato single per un po’ sino ad oggi.

Elena D’Amario alla presentazione del documentario

Elena D’Amario, ballerina professionista, nel cast di Amici non è la prima volta che viene accostata a Marracash, all’inizio dell’anno si vociferava di un flirt perchè entrambi erano negli stessi giorni alle Maldive e si sono scambiati anche dei like.

Stando a quanto riporta Leggo.it, Instagram è esploso perché lei ha postato una foto con in mano un pezzo di lana con scritto “Barona e Marracash” ovvero il nome d’arte e il quartiere di Milano dove è nato.

Da quel post sono iniziati i rumors riguardo un potenziale flirt. Per il momento nessuno dei due ha commentato le voci circolate ed è molto probabile si sia trattato di un gesto di stima lavorativa che di altro ma in fondo al mondo del web basta pochissimo per creare storie.