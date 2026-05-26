Belen Rodriguez è stata portata d'urgenza in ospedale. I pompieri hanno spiegato cosa è successo.

Emergono nuovi dettagli sulle dinamiche del ricovero in ospedale di Belen Rodriguez. Alcune fonti dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine hanno ricostruito quanto accaduto a Fanpage.it.

Belen Rodriguez in ospedale, pompieri: “Stato confusionale”

Alcune fonti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica dei soccorsi avvenuti nell’abitazione di Belen Rodriguez a Milano.

I vicini l’hanno sentita gridare richieste di aiuto e hanno chiamato i soccorsi. I pompieri hanno dovuto forzare la porta, perché la showgirl non apriva, e l’hanno trovata da sola in casa, sul balconcino e poi in bagno, in evidente “stato confusionale” e “capace di esprimersi solo a monosillabi“.

I condomini si sono preoccupati perché la showgirl urlava “aiuto, aiutatemi” e si sentivano forti rumori nel suo appartamento.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la polizia di stato e il personale sanitario. I pompieri hanno spiegato a Fanpage di aver seguito i protocolli di sicurezza previsti quando si teme per l’incolumità di una persona che si è chiusa in casa. Hanno dovuto forzare la porta per cercare di prestare soccorso in tempi rapidi.

Belen Rodriguez in ospedale: “Esclusa ipotesi di gesto estremo”

Quando sono entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato Belen Rodriguez sul balconcino, ma poi la donna si è spostata in bagno, chiudendosi a chiave. “Era in evidente stato confusionale, a un certo punto ha deciso di aprire. Riusciva soltanto a dire qualche parola, a monosillabi” hanno dichiarato le fonti.

I pompieri hanno voluto precisare che non ha mostrato nessuna intenzione di compiere gesti estremi. Una volta aperta la porta del bagno si è rassicurata e ha deciso di farsi trasportare in ospedale.