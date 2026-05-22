Bianca Balti e la fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis, ecco perché

Bianca Balti e la fine dell'amicizia con Elisabetta Canalis, ecco perché

Bianca Balti, ospite del podcast "Non lo faccio x moda" ideato da Giulia Salemi ha parlato della sua vita in USA del rapporto con un'ex amica molto famosa.

Bianca Balti è tornata a mostrarsi al pubblico dopo la malattia che l’ha vista lontana dalle passerelle ma fortissima nel passare il messaggio che la vita è fatta per continuare dopo le batoste che la vita ti dà perché l’importante non è cadere ma essere in grado di rialzarti e tornare più forte di prima.

In passato le vacanze insieme ed il messaggio bellissimo

Bianca Balti

ha parlato del rapporto con Elisabetta Canalis un rapporto che in passato è stato davvero forte, oltre che per il fatto di condividere la medesima città, Los Angeles, dove vivono anche per la comunanza di valori che avevano.

Per la top model Elisabetta Canalis è stata una grande amica, nel 2019 andarono in vacanza insieme in diverse località, tra queste Laguna Beach, e quando lei si è ammalata – cancro al terzo stadio – nel 2024 Canalis ha mostrato supporto.

“Mi ha mandato un messaggio bellissimo” ha svelato Balti chiarendo di non aver alcun astio o cattiveria verso l’ex velina, semplicemente il rapporto tra le due si è raffreddato.

Un’amicizia terminata per… la politica

Bianca Balti ha rotto definitivamente gli indugi ed ha svelato il reale motivo della fine del rapporto tra lei ed Elisabetta Canalis.

La loro amicizia coltivata da ragazze è terminata da adulte per visioni differenti in termini di politica, “in passato si litigava per i ragazzi – ha commentato Giulia Salemi nel ruolo di intervistatrice – ora si litiga per la politica”.

“Non avevamo punti di vista in comune, non vi è astio tra noi” ha commentato Bianca Balti, ponendo fine ad una notizia che ha lasciato di stucco fan e ascoltatori del noto podcast realizzato dalla presentatrice di “The Cage” dove lei si è trovata come ospite.