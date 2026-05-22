Alessandra Mussolini ed il giorno dopo la vittoria al GF VIP 2026, tra tutte vi è stata una chiamata che le ha scaldato il cuore in maniera diversa.

Alessandra Mussolini è la vincitrice dell’edizione 2026 del GF VIP una notizia che dalla tarda serata di ieri è finita in tutti i principali notiziari e quotidiani del paese e che testimonia il percorso effettuato dalla star televisiva nel programma dove ha puntato su un approccio reale verso il pubblico e non l’impressione per alimentare la fama.

Nessuna chiamata dalla politica, ora la ritrovata normalità

Alessandra Mussolini racconta il turbinio di emozioni derivante dal successo del reality ma allo stesso tempo un diverso ritorno alla normalità, una consapevolezza diversa ed un approccio generale differente alle piccole cose della vita.

Ha difatti raccontato che andrà a letto più tardi e che ha iniziato a consumare il cappuccino a colazione senza lo zucchero, contrariamente a quanto fatto in passato, piccoli passi per un cambiamento che l’ha segnata in positivo.

Sulla vittoria, commenta felice di chi si è congratulato con lei ma non delusa dei silenzi arrivati da un determinato ambiente dove peraltro lei non vuole arrivare, contrariamente a quanto dichiarato da rumors giudicati dalla stessa donna come falsi.

La telefonata della famosissima zia per il successo ottenuto

Alessandra Mussolini si sofferma su un aspetto importante del post-trionfo, una chiamata che per lei ha avuto un valore unico e che vale di più del cammino fatto sino alla fine.

Quella telefonata è arrivata da sua zia, Sophia Loren, come riporta The Social Post tramite il Corriere della Sera, in quella telefonata l’attrice vincitrice del premio Oscar si è congratulata per il successo della Mussolini e soprattutto ha apprezzato un gesto notato da tutti.

Mussolini aveva interpretato i passi di Sophia Loren nel balletto di “Mambo Italiano” un ballo che hanno visto tutti gli affezionati fans del programma: “Che cosa sei stata capace di combinare, di solito ci sentiamo ogni domenica”.

Loren insomma ha dovuto agire contro la propria routine per celebrare la nipote ed il suo successo meritato proprio perché ha portato davanti alle telecamere la reale versione di sé stessa, senza alcuna maschera.